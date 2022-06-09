في 21 يوما.. أسرع رجيم يخلصك من الكرش

هل تعاني من الكرش وتجدين صعوبة في حرق دهون البطن العنيدة إليك أسرع رجيم لإنقاص الوزن بسرعة مذهلة فى 3 أسابيع فقط يقدمه موقع بولد سكاى الهندى.
الأسبوع الأول
الإفطار
توست سن أو شريحتان نستو لايت +توست سن
سناك بعد الفطار
ب3 ساعات..
طبق من الشوفان
الغذاء
قطعة من فيليه سمك مشوي + 3 ملاعق أرز + طبق سلطة خضراء
العشاء
قطعة جبن قريش + توست سن
الأسبوع الثاني
الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا:
أو3 ملاعق فول بالليمون+ ربع رغيف سن
الغذاء
2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة
+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة بعد الغذاء ساعتين
العشاء
كوب زبادى أو شريحة جبن خالى الدسم + طبق سلطة
الأسبوع الثالث
الإفطار ..
كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش
أو
نستو لايت أو جبن قريش لايت أو جبن بدون ملح +توست سن +طبق سلاطة خضرا
الغداء
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
أو
3 ملاعق أرز أو مكرونة +شريحتان من البانيه المشوى + طبق سلطة خضراء
أو
3 شرائح كبدة مشوية + 3 ملاعق أرز +طبق سلطة خضراء
سناك
ثمرة فاكهة+ كوب من الجنزبيل
العشاء ..
قبل النوم بساعتين
كوب من مغلى الجنزبيل