في 21 يوما.. أسرع رجيم يخلصك من الكرش

هل تعاني من الكرش وتجدين صعوبة في حرق دهون البطن العنيدة إليك أسرع رجيم لإنقاص الوزن بسرعة مذهلة فى 3 أسابيع فقط يقدمه موقع بولد سكاى الهندى.

الأسبوع الأول



الإفطار



توست سن أو شريحتان نستو لايت +توست سن





سناك بعد الفطار

ب3 ساعات..

طبق من الشوفان



الغذاء



قطعة من فيليه سمك مشوي + 3 ملاعق أرز + طبق سلطة خضراء

العشاء

قطعة جبن قريش + توست سن

الأسبوع الثاني



الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا:

أو3 ملاعق فول بالليمون+ ربع رغيف سن



الغذاء



2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز

أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة

+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة بعد الغذاء ساعتين



العشاء



كوب زبادى أو شريحة جبن خالى الدسم + طبق سلطة



الأسبوع الثالث



الإفطار ..

كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش

أو

نستو لايت أو جبن قريش لايت أو جبن بدون ملح +توست سن +طبق سلاطة خضرا

الغداء





2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

أو

3 ملاعق أرز أو مكرونة +شريحتان من البانيه المشوى + طبق سلطة خضراء

أو

3 شرائح كبدة مشوية + 3 ملاعق أرز +طبق سلطة خضراء

سناك

ثمرة فاكهة+ كوب من الجنزبيل

العشاء ..

قبل النوم بساعتين



كوب من مغلى الجنزبيل