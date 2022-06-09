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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في 21 يوما.. أسرع رجيم يخلصك من الكرش

رجيم
رجيم

هل تعاني من الكرش وتجدين صعوبة في حرق دهون البطن العنيدة إليك أسرع رجيم لإنقاص الوزن  بسرعة مذهلة فى 3 أسابيع  فقط  يقدمه موقع بولد سكاى الهندى.

 

الأسبوع الأول


الإفطار 


 توست سن أو شريحتان نستو لايت +توست سن



سناك بعد الفطار 

 

ب3 ساعات..

 طبق من الشوفان


الغذاء 


 قطعة من فيليه سمك مشوي + 3 ملاعق أرز + طبق سلطة خضراء 

 

العشاء 

 قطعة جبن قريش + توست سن

 

الأسبوع الثاني


الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا:

 

أو3 ملاعق فول بالليمون+ ربع رغيف سن


الغذاء 


2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة
+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة بعد الغذاء  ساعتين
 

العشاء 


كوب زبادى أو شريحة جبن خالى الدسم + طبق سلطة
 

 

الأسبوع الثالث  


الإفطار ..

 كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش 
 أو 

نستو لايت أو جبن قريش لايت أو جبن بدون ملح  +توست سن +طبق سلاطة خضرا

 

الغداء 


 

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

أو

 3 ملاعق أرز أو مكرونة +شريحتان من البانيه المشوى + طبق سلطة خضراء 

أو

3 شرائح كبدة مشوية + 3 ملاعق أرز +طبق سلطة خضراء 

سناك

ثمرة فاكهة+ كوب من الجنزبيل 

العشاء .. 

قبل النوم بساعتين 
 

كوب من مغلى الجنزبيل 

حرق دهون الافطار حرق دهون البطن رجيم الأسبوع الأول

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