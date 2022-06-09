عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان بينك.. فيفي عبده تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

فيفي عبده
فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت فيفي عبده في الصورة مرتدية فستان باللون البينك، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، مع ميك أب باللون الوردي.

بإطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ فيفي عبده عبر انستجرام

بإطلالة جذابة.. فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث ظهور

وعادت فيفى عبده، إلى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل فى العالى”، وتراهن هذه المرة على مغامرة فنية جديدة، تشاركها فيها شيرين رضا، ويسعى الثنائى الجديد إلى خطف الأنظار إليهما فى رمضان فى ظل المنافسة الشرسة التى يشهدها الموسم الجديد.

يشارك فى بطولة مسلسل “شغل فى العالى” بجانب فيفى عبده وشيرين رضا، كل من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.  

الفنانة فيفي عبده فيفي عبدة مسلسل “شغل فى العالى” شغل فى العالى اطلالات فيفي عبده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التواصل مع جوزيه.. أحمد موسى لـ موسيماني: اعتبر نفسك مش موجود بالأهلي

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

التعليم تصدر تعليمات عاجلة لـ المدارس بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

لأول مرة في التاريخ.. شفاء جميع مرضى السرطان في تجارب سريرية بأمريكا

مهيب عبدالهادي: الاتجاه لتكليف سامي قمصان بمهمة المدرب مؤقتا بالنادي الأهلي

فرج عامر: الأهلي في كأس العالم للأندية القادمة

بعد تصريحات موسيماني| الأهلي يبدأ مناقشة سير ذاتية لمدربين أجانب ..تعرف عليهم

موضوعات متعلقة

بقناع وجه لامع.. كيم كارداشيان تتألق بإطلالة غريبة عبر انستجرام

لابسين زي بعض.. هنا الزاهد بصحبة شقيقتها نور في أحدث ظهور لها

وسط حقول اللافندر.. لقاء الخميسي تتألق باللون الأبيض عبر انستجرام

محمد هنيدي لـ أبطال مسلسل الثمانية: إن شاء الله يكسر الدنيا

رحمة حسن: طلبنا من صاحبة الكلب توديه مركز تأهيل وتدريب لتعديل سلوكه

استنوا أقوى دويتو.. عمر كمال يشوق المتابعين لأحدث أعماله مع أحمد شيبة

ترشيحاتنا

إكرامي: رمضان صبحي لن يرتدى قميص الزمالك.. فيديو

دعاء بعد صلاة الفجر .. 10 كلمات أوصى بها النبي لا تغفلها

اليمن.. 170 خرقا حوثيا للهدنة الأممية في يومين وإصابة 21 جنديا

إصابة المخرج عمرو سلامة بـ فيروس كورونا

الشناوى يعود ومصطفى محمد يقود هجوم مصر فى التشكيل المتوقع أمام إثيوبيا

فتحي مبروك: مشاركة أفشة أمام إثيوبيا ضرورية .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

فيديو

يجيب على كل التساؤلات.. رسائل وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

تناولها كثيرًا وغير ناضجة| 4 أسباب للنزلات المعوية من أكل البطيخ والخوخ

أحمد زاهر: تدربت كمال أجسام من أجل فارس.. وهذه قصة دخولي المستشفى والدم الأسود خلال تصوير الفيلم (حوار)

فيديو جراف..قصة الطفلة سجدة ..اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ