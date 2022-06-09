لليوم الثاني.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي الشيخ حسن بمطاى

ضمن مبادرة حياة كريمة

تواصل مديرية الصحة بالمنيا لليوم الثاني على التوالي، تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الشيخ حسن التابعة لمركز مطاى على مدار يومين وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان وفي إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر".

مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.