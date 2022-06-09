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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. عودة سيستم وزارة الداخلية للعمل بعد تعطل ساعتين

الداخلية الكويتية
الداخلية الكويتية

كشفت مصادر أمنية كويتية مطلعة عن عودة سيستم وزارة الداخلية إلى العمل بعد تعطل دام نحو ساعتين مما تسبب في ربكة، تحديدا في مطار الكويت والمنافذ البرية السالمي والنويصيب، أما بقية الإدرات فلم تتأثر كون العطل وقع في ساعة متأخرة أمس.

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر قولها إن "وزارة الداخلية تبحث أسباب وحلول تعطل شبكاتها، خصوصا أنه لم يمض على العطل السابق سوى 7 أيام".

وأشارت إلى أنه "سيتم عقد اجتماع لعدد من الجهات المعنية المختصة لبحث الخلل والأعطال المتكررة في نظم المعلومات وإيجاد بدائل أخرى في حال تعطل السيستم حتى لا يؤثر على سير العمل ويعطل مصالح المواطنين والمقيمين".

وأضافت المصادر أن تقريرا سوف يتم إعداده ورفعه للقيادات الأمنية حول أسباب استمرار الأعطال، وما إذا كان بفعل فاعل أو بسبب ضعف في الشبكات والأنظمة.

وأكدت أن العمل جار على قدم وساق بالتنسيق مع الفنيين والمهندسين لضمان وحماية الشبكات الني يستخدمها النظام الآلي والأجهزة الحاسوبية في نظم المعلومات وربطها مع كافة قطاعات وإدارات وزارة الداخلية.

 

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