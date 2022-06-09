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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بنظرة رومانسية.. خالد سليم وزوجته يخطفان الأنظار بأحدث ظهور لهما عبر إنستجرام|شاهد

صدى البلد

نشر الفنان خالد سليم صورة جديدة له، عبر خاصيه “استوري” بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر خالد سليم بصورة رومانسية مع زوجته، و هي تنظر له و علق قائلًا:"لما تبصلي"  .

يذكر أن صناع فيلم "في القلب" انتهوا من تصوير المشاهد المتبقية من العمل، وسادت حالة من السعادة بين كل فريق العمل احتفالا بنهاية التصوير.

 

فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم ونسرين طافش ومنة فضالي وسوسن بدر ومحمد عز وهالة فاخر وتوني ماهر، وإنجي كيوان، وكريم سرور، ويوستينا، واللبنانية ساندرا، وغيرهم من النجوم، معالجة وسيناريو وحوار محمد ألمظ، وعادل مرسي، فكرة إسحق إبراهيم، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني للمنتج إبراهيم إسحق وإخراج مرقس عادل.

خالد سليم التواصل الاجتماعي احتفال انستجرام النجوم الفن

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