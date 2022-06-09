تعرف على الطرق المزدحمة بالقاهرة والجيزة وبدائلها

استعرض برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن حالة المرور اليوم الخميس 9 -6 – 2022 .



وأوضح عاصم الشندويلي، مراسل برنامج صباح البلد، أن هناك تواجد مروري مكثف لضبط إيقاع الحركة المرورية، مشيرا إلى أن هناك حالة من السيولة المرورية التامة بكوبري تحيا مصر فى الاتجاهين.

وتابع أن هناك حالة من السيولة المرورية بطريق السويس الإقليمي، إلى جانب طريق بلبيس الإقليمي والعاصمة الإدارية الجديدة، والطريق الصحراوي تحديدا القادم من المحور والدائري ومتجه لبوابات مصر إسكندرية الصحراوي.

وللمزيد عن الحالة المرورية بالطرق شاهد الفيديو..