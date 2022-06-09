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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكوميديا بدايتي.. زياد سرحان: أحضر الآن لعمل تاريخي.. وجاهز لأى دور أكشن|فيديو

الفنان زياد سرحان
الفنان زياد سرحان

جاوب الفنان زياد سرحان، على أسئلة الجمهور، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، قائلاً: “ما أستعد إليه الآن هو القيام بعمل خلفية لأى دور يتم تقديمه إليّ والتحضير له”.

وتابع: “أحب الأدوار التاريخية.. وهناك دور تاريخي الآن أعمل عليه وتم تقديم دورين لي.. واحد منهم شخصية فارسية والأخر: ابن الملك أو ولي العهد.. والمسلسل جزء منه مصري”.

وأشار إلى أنه جاهز لأى دور أكشن يتم عرضه إليه، معقبًا: “أنا لعبتي الأكشن.. ولكني بدأت بكوميدي ولكن فى الأساس أنا أكشن”.

وفي سياق متصل، ظهرت العديد من المواهب الشابة في الدراما خلال شهر رمضان ٢٠٢٢م من ضمنها مواهب كان اول عمل درامي لها، و لكن ظهرت من قبل في كثير من الأدوار الصغيرة وبدأت في تقديم أدوار أكبر خلال السباق الرمضاني٢٠٢٢م و منهم من لم يطل علي الشاشة من قبل كالفنان زياد سرحان.

زياد سرحان شاب لبناني بدأ حياته لاعبا لكمال الأجسام، ثم اتجه للفن مؤخرا بعدما قدم عدد من الاعلانات كموديل إلي أن ظهر أمام الفنانة يسرا والفنانة غادة عادل في مسلسل أحلام سعيدة و ذلك بدور الشاب الامريكي ستيفن، حيث كان دوره مدير بإحدي الشركات التي تعمل بها الفنانة غادة عادل حيث استقر الفنان زياد سرحان مؤخرا بمصر لعمله في مجال الفن حاليا وذلك لحبه لمجال الفن و التمثيل منذ الصغر.

الفنان زياد سرحان شخصية فارسية زياد سرحان صباح البلد

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