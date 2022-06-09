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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية لاستيراد مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة

المصانع
المصانع

طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من الحكومة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج لتدبير احتياجات قطاع الصناعة.

 

 وأشار إلى وجود العديد من المشكلات التى يعانى منها مستثمرو القطاع الصناعى.


وقال " حنفى " فى تصريحات له إن توجيهات الرئيس السيسي كانت واضحة باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي يتم تطبيقها على عملية الاستيراد، بهدف تدبير مدخلات الصناعة ضمن تيسيرات الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

 

وأشار إلى أهمية الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة التوجيهات الرئاسية وتأكيده على التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية والبنك المركزي ضمن مجموعة العمل التي تشكلت بتوجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق دورها في المتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد، ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.


وأكد النائب سيد حنفى طه على ضرورة التدخل العاجل من الحكومة لتذليل جميع العقبات التى تواجه عمليات استيراد مستلزمات الانتاج الخاصة بمختلف الصناعات المصرية من اجل استمرار عجلة الانتاج فى جميع المشروعات الصناعية لتوفير الاحتياجات المحلية من السلع والمنتجات الصناعية والاتجاه الى مضاعفة الصادرات الصناعية والحفاظ على العمالة مطالباً بالوقف الفورى لاستيراد أى سلع غير اساسية خلال المرحلة الحالية من أجل الحد من الفاتورة الاستيرادية

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