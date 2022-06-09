بلجيكا تكتسح بولندا 6-1 والجزائر تعبر تنزانيا بثنائية.. أبرز نتائج مباريات أمس

أقيمت أمس الأربعاء، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهتي بلجيكا وبولندا في دوري الأمم الأوروبية، والجزائر وتنزانيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023.

أبرز نتائج مباريات الأربعاء:

دوري الأمم الأوروبية

بلجيكا 6-1 بولندا

إيرلندا 0-1 أوكرانيا

ويلز 1-2 هولندا

اسكوتلندا 2-0 أرمينيا

تصفيات أمم إفريقيا 2023

تنزانيا 0-2 الجزائر

أوغندا 1-1 النيجر

الجابون 0-0 موريتانيا

الكونغو 1-0 جامبيا

بنين 0-1 موزمبيق

السودان 2-1 جمهورية الكونغو

كأس آسيا تحت 23 عاما

كوريا الجنوبية 1-0 تايلاند

فيتنام 2-0 ماليزيا

كأس الرابطة الجزائرية

اتحاد الجزائر 2-0 شباب بلوزداد

وفاق سطيف 0-1 نادي بارادو