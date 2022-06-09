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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 7.3 طن أسماك مجهولة المصدر في القليوبية

ضبط اسماك
ضبط اسماك

شنت مباحث ومديرية تموين القليوبية حملاتهما التموينية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها اسفرت عن ضبط ثلاجة اسماك ومجزر دواجن وتم ضبط التحفظ على المضبوطات وتولت الجهات المعنية التحقيق.


تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مباحث التموين يفيد قيام حملة تموينية استهدفت عددا من المحال وثلاجات حفظ اللحوم والاسماك اسفرت اسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية عثر بها على  7٫3 طن أسماك مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة  تمهيداً للبيع بالأسواق.


كما تم ضبط مجزر لذبح الدواجن به نحو 5٫65 طن مقطعات دواجن بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة قبل طرحها فى الأسواق وتم التحفظ على المضبوطات وتولت الجهات المعنية التحقيق .

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