عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط صاحب شركة بالقاهرة هارب من 580 حكما وغرامات بـ8,5 مليون جنيه

المتهم
المتهم

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة من القبض علي صاحب شركة بالقاهرة محكوم عليه فى 580 حكم قضائى وغرامات بلغت أكثر من 8,5 مليون جنيه.

 

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم من ضبط صاحب شركة للإستثمار العقارى- مقيم بدائرة القسم مطلوب التنفيذ عليه فى 79 حكم بإجمالى حبس 80 سنة و6شهور  و501 حكم بالغرامة بلغت (8,522,000 جنيه) فى قضايا "شيكات، سرقة تيار كهربائى، مبانى" وذلك حال تردده على المنطقة سكنه.

وثقت الواقعة بكاميرا هاتفها.. ضبط شاب لاتهامه بالتحرش بسيدة في النزهة

عصابة نشل الهواتف المحمولة في قبضة أمن القاهرة.. تفاصيل

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط المحكوم عليهم الهاربين والمطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى قضايا.

تنفيذ الأحكام القاهرة صاحب شركة للإستثمار العقارى ضبط صاحب شركة للإستثمار العقارى-

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

رفض طلب الخطيب .. شوبير يكشف عن تطور خطير بين موسيماني والأهلي

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

مصر وإثيوبيا الأبرز.. مباريات اليوم الخميس 9 - 6 - 2022 والقنوات الناقلة

الرئيس السيسي يوافق على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري

نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي| درجات الامتحانات الإلكترونية تصل المدارس اليوم

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إثيوبيا

موضوعات متعلقة

وثقت الواقعة بكاميرا هاتفها.. ضبط شاب لاتهامه بالتحرش بسيدة في النزهة

عصابة نشل الهواتف المحمولة في قبضة أمن القاهرة.. تفاصيل

ضبط تاجر بالقاهرة هارب من 80 سنة سجنا

سقوط عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

كشف تفاصيل واقعة تحرش سائق بفتاة في مصر الجديدة

القبض على مسلحين سرقا سيارة نقل بالقطامية

سقوط صاحب شركة بمدينة نصر هارب من 60 سنة سجن

ضبط المتهمين بسرقة أتوبيس شركة بالمقطم

ترشيحاتنا

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتقديم مختلف صور الدعم والمساندة للصومال

البنك الدولي يؤكد مجدداً الالتزام بأولويات التنمية في مصر

رغم الأزمات .. البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري |إنفوجراف

رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل الإمارات تلبية لدعوة محمد بن زايد

مايكروسوفت توفر النسخ التجريبية للألعاب لمنافسة PS Plus Premium عام 2023

تستعد لمنافسة مرسيدس AMG C43.. لقطات لـ أودي أفانت S4 موديل 2023 في أولى اختباراتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطعم يكتب رواتب العمال في قائمة الطعام لهذا السبب

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

فيديو

يجيب على كل التساؤلات.. رسائل وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

تناولها كثيرًا وغير ناضجة| 4 أسباب للنزلات المعوية من أكل البطيخ والخوخ

أحمد زاهر: تدربت كمال أجسام من أجل فارس.. وهذه قصة دخولي المستشفى والدم الأسود خلال تصوير الفيلم (حوار)

فيديو جراف..قصة الطفلة سجدة ..اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ