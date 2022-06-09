سقوط صاحب شركة بالقاهرة هارب من 580 حكما وغرامات بـ8,5 مليون جنيه

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة من القبض علي صاحب شركة بالقاهرة محكوم عليه فى 580 حكم قضائى وغرامات بلغت أكثر من 8,5 مليون جنيه.

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم من ضبط صاحب شركة للإستثمار العقارى- مقيم بدائرة القسم مطلوب التنفيذ عليه فى 79 حكم بإجمالى حبس 80 سنة و6شهور و501 حكم بالغرامة بلغت (8,522,000 جنيه) فى قضايا "شيكات، سرقة تيار كهربائى، مبانى" وذلك حال تردده على المنطقة سكنه.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط المحكوم عليهم الهاربين والمطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى قضايا.