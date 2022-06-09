كشف ملابسات واقعة سرقة مجوهرات من شقة بالتجمع الخامس

كشف رجال المباحث ملابسات واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة.



تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه كسر نافذة بالشقة سكنه وسرقة (جهاز لاب توب – مبلغ مالى - بعض المشغولات الذهبية).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما مبلغ مالى.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، كما تم بإرشادهما ضبط بعض المشغولات الذهبية لدى عميلهما "سيئ النية " (أحد الأشخاص) أمكن ضبطه ، وبمواجهته أيد ما سبق تم إتخاذ الإجراءات القانونية.