عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد القادم بدء تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

قرر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الخميس ، تحديد موعد فتح باب تلقي وقبول طلبات تظلمات الطلاب وأولياء أمور الطلاب، على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثانى إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي " 2021 – 2022 "، وذلك لمدة 15 يوما بداية من يوم الأحد المقبل .

محافظ الغربية يستقبل نقيب الصيادلة ويناقش مقترحات النقابة

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى أن إجراءات التظلمات تتضمن قيام ولى أمر الطالب بالتقدم بطلب وسداد الرسوم الخاصة بالتظلم بواقع 35 جنيها لكل مادة ويتم تحصيل الرسوم وفق إيصال " 123" يستلمه ولى أمر الطالب، وذلك بمقر كل إدارة تعليمية من الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة.

كان الدكتور طارق رحمى  محافظ الغربية، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١، وذلك بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام ٧٥.١٣٪ للإعدادية العامة.

مجلس الدولة يكلف حماية الأراضي وري الغربية بتشكيل لجنة لتحديد أملاك الدولة

وصرح وكيل الوزارة، أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة ٨٨٧٤٩ طالب وطالبة حضر منهم ٨٨١٤٣ طالب وطالبة. وبلغت نسبة النجاح ٧٥.١٣٪ ،وفيما يخص الشهادة الإعدادية المهنية، تقدم لأداء الامتحان ٤٧٤٠طالب وطالبة حضر منهم ٤٦٤٠ طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح  ٨٢.٧٥٪ ، كما بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للمكفوفين ١٠٠٪ وكذلك بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للصم ٩٧.٣٪ وبلغت نسبة النجاح في الدور الأول لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية ٨٤٪.

IMG-20220609-WA0012
IMG-20220609-WA0012
محافظ الغربية التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم الشهادة الإعدادية مجلس الدولة نقيب الصيادلة الدكتور طارق رحمي الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

رفض طلب الخطيب .. شوبير يكشف عن تطور خطير بين موسيماني والأهلي

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

مصر وإثيوبيا الأبرز.. مباريات اليوم الخميس 9 - 6 - 2022 والقنوات الناقلة

الرئيس السيسي يوافق على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري

نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي| درجات الامتحانات الإلكترونية تصل المدارس اليوم

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إثيوبيا

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع بني طالب والكلابات الغربية بالفتح

ترشيحاتنا

ننفرد بنشر التقرير السري لجائزة الدولة التشجيعية 2022 فرع الفلسفة

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتقديم مختلف صور الدعم والمساندة للصومال

البنك الدولي يؤكد مجدداً الالتزام بأولويات التنمية في مصر

رغم الأزمات .. البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري |إنفوجراف

رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل الإمارات تلبية لدعوة محمد بن زايد

مايكروسوفت توفر النسخ التجريبية للألعاب لمنافسة PS Plus Premium عام 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطعم يكتب رواتب العمال في قائمة الطعام لهذا السبب

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

فيديو

يجيب على كل التساؤلات.. رسائل وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

تناولها كثيرًا وغير ناضجة| 4 أسباب للنزلات المعوية من أكل البطيخ والخوخ

أحمد زاهر: تدربت كمال أجسام من أجل فارس.. وهذه قصة دخولي المستشفى والدم الأسود خلال تصوير الفيلم (حوار)

فيديو جراف..قصة الطفلة سجدة ..اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ