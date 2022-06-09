الأحد القادم بدء تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية

قرر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الخميس ، تحديد موعد فتح باب تلقي وقبول طلبات تظلمات الطلاب وأولياء أمور الطلاب، على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثانى إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي " 2021 – 2022 "، وذلك لمدة 15 يوما بداية من يوم الأحد المقبل .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى أن إجراءات التظلمات تتضمن قيام ولى أمر الطالب بالتقدم بطلب وسداد الرسوم الخاصة بالتظلم بواقع 35 جنيها لكل مادة ويتم تحصيل الرسوم وفق إيصال " 123" يستلمه ولى أمر الطالب، وذلك بمقر كل إدارة تعليمية من الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة.

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١، وذلك بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام ٧٥.١٣٪ للإعدادية العامة.

وصرح وكيل الوزارة، أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة ٨٨٧٤٩ طالب وطالبة حضر منهم ٨٨١٤٣ طالب وطالبة. وبلغت نسبة النجاح ٧٥.١٣٪ ،وفيما يخص الشهادة الإعدادية المهنية، تقدم لأداء الامتحان ٤٧٤٠طالب وطالبة حضر منهم ٤٦٤٠ طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح ٨٢.٧٥٪ ، كما بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للمكفوفين ١٠٠٪ وكذلك بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للصم ٩٧.٣٪ وبلغت نسبة النجاح في الدور الأول لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية ٨٤٪.