التخطيط القومي يحتفل بحصوله علي الإعتماد المؤسسي جودة التعليم

شهد الدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومي احتفالية حصول المعهد علي الإعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، والتي أُقيمت بقاعة د. إبراهيم حلمي عبد الرحمن

وجه الدكتور أشرف العربي الشكر للدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق والنواب الدكتور خالد عطية- نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، والدكتورة أمانى الريس - نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع على الآداء المتميز والمتواصل لدعم نظم الجودة والاعتماد، وخص بالشكر أعضاء لجنة التخطيط الإستراتيجي وضمان الجودة برئاسة الدكتور ماجد خشبة ووحدة ضمان الجودة برئاسة الدكتور على زين العابدين وأعضاء فرق معايير الجودة وكل من ساهم فى الحصول علي الاعتماد.

أكد الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي على ضرورة الإلتزام بتطبيق معايير ونظم الجودة والعمل الدؤوب للتحسين المستمر للحفاظ على ريادة المعهد وتميزه محليا وعالميا، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح