الأوبرا تحيى احتفال محافظة المنوفية بعيدها القومى

تحيى دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر احتفال محافظة المنوفية بعيدها القومى والمقام مساء الاثنين 13 يونيو على مسرح قصر ثقافة شبين الكوم.

حيث تقدم فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر مختارات من أشهر الأعمال الوطنية والعاطفية التى أبدعها كبار المؤلفين والملحنين يؤديها المطربون رحاب مطاوع ، اميرة احمد ، ياسر سليمان ووليد حيدر .

يذكر أن محافظة المنوفية تحتفل بعيدها القومى فى 13 يونيو من كل عام فى ذكرى حادثة دنشواي والتي كانت احد عوامل قيام الثورة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي .