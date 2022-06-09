ضبط مواد غذائية منتهيه الصلاحية وتحرير 19 محضرا في بدر بالبحيرة

شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة/إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام لمحافظة البحيرة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارة التموين ومراقبة الأغذية والطب البيطري ببدر والوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر حملة مكبرة أسفرت عن :
• ضبط ٣٢ كجم من اللحوم المعروضة بمحلات لحوم بدون أي بيانات أو أختام تدل علي ذبحها داخل المجازر الحكومية.
- تحرير ٨ محاضر متنوعة عبارة عن ٦محاضر عدم اعلان عن أسعار ضد محلات متنوعة ،و محضران ضد محلين سوبر ماركت وتم ضبط ٣٠٠ علبه مواد غذائية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية عبارة عن “ مياه غازيه - معلبات عصير- نسكافيه - سمن نباتي ”
- اعدام ٤٥ كجم مواد غذائية مختلفة الأنواع لعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي داخل ٩ محلات مختلفة.
- تحرير ٩ محاضر نظافة و٤ شهادات صحية وسحب عدد ٣ عينات
- تحرير محضرين غلق ضد مخبز وسوبر ماركت بدون ترخيص.
وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية .