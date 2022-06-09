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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مواد غذائية منتهيه الصلاحية وتحرير 19 محضرا في بدر بالبحيرة

البحيرة
البحيرة

شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة/إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام لمحافظة البحيرة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارة التموين ومراقبة الأغذية والطب البيطري ببدر والوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر حملة مكبرة أسفرت عن :

• ضبط ٣٢ كجم من اللحوم المعروضة بمحلات لحوم بدون أي بيانات أو أختام تدل علي ذبحها داخل المجازر الحكومية.

  • تحرير ٨ محاضر متنوعة عبارة عن ٦محاضر عدم اعلان عن أسعار ضد محلات متنوعة ،و محضران ضد محلين سوبر ماركت وتم ضبط ٣٠٠ علبه مواد غذائية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية عبارة عن “ مياه غازيه - معلبات عصير- نسكافيه - سمن نباتي ”
  • اعدام ٤٥ كجم مواد غذائية مختلفة الأنواع لعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي داخل ٩ محلات مختلفة.
  • تحرير ٩ محاضر نظافة و٤ شهادات صحية وسحب عدد ٣ عينات
  • تحرير محضرين غلق ضد مخبز وسوبر ماركت بدون ترخيص.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية .

البحيرة

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البحيرة التموين حماية المستهلك مدينة بدر بدر

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