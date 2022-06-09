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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|آبل تعلن عن تحديث كبير يدفعك للتخلي عن واتساب نهائيا.. تويتر يمتثل لطلب إيلون ماسك بشأن الحسابات المزيفة

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

9 خواص جديدة فريدة تضيفها آبل لنظام تشغيل آيفون المنتظر
 

كشفت شركة آبل Apple، النقاب عن الإصدار التالي من نظام تشغيل آيفون المنتظر iOS، في اليوم الأول من المؤتمر السنوي للمطورين WWDC 2022، ووعدت الشركة الأمريكية بأن إصدار iOS 16 سيأتي بمجموعة من المميزات الجديدة والأنيقة لهاتف آيفون الخاص بها، والمقرر إصداره للعامة في سبتمبر المقبل.

 

تيليجرام يقترب من إطلاق خدمته الجديدة المدفوعة.. إليك سعره وميزاته
 

يعتبر تيليجرام Telegram، تطبيق مجاني شهير معروف بتقديم الرسائل المشفرة من طرف إلى طرف ومكالمات الفيديو ومشاركة الملفات والمزيد، بينما التزمت الشركة بالحفاظ على بيانات المستخدمين النشطين الشهرية التي تزيد عن 500 مليون شخص بعيدا عن أيدي سلطات إنفاذ القانون والحكومات، أكدت خدمة المراسلة الروسية على أنها ستقدم خدمة مدفوعة تعتمد على الاشتراك.

 

أوبو تطلق هاتف أندرويد جديداً ينافس أحدث أجهزة 5G

 

أطلقت شركة أوبو Oppo، هاتفها الأحدث للفئة الاقتصادية Oppo K10 5G، والذي سيشكل منافسة قوية في عالم الأجهزة المحمولة التي تعمل مع شبكات 5G.

 

مايكروسوفت توفر النسخ التجريبية للألعاب لمنافسة PS Plus Premium عام 2023

 

تخطط شركة مايكروسوفت Microsoft، للإعلان عن مبادرة تجريبية للألعاب، ستتوفر هذه المبادرة خلال العام المقبل لأعضاء Xbox Game Pass.

 

تويتر يمتثل لطلب إيلون ماسك بشأن الحسابات المزيفة.. تفاصيل

 

يستعد مجلس إدارة تويتر Twitter، للامتثال إلى طلب إيلون ماسك للحصول على بيانات حول الحسابات المزيفة، بعد أن هدد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا Tesla، بالتخلى عن صفقة شراء الشركة إذا رفضت الإفصاح عن المعلومات الحقيقة المتعلقة بنسبة الحسابات الغير مرغوب فيها على المنصة.

 

بسعر خرافي.. ZTE تطلق هاتفها الجديد Axon 40 Ultra بالأسواق العالمية
 

أعلنت شركة ZTE الصينية، عن إطلاق هاتفها الأحدث Axon 40 Ultra للأسواق العالمية، بعد شهر كامل من إطلاقه بسوق الصين، ويمتاز الهاتف الرائد بمواصفات وإمكانيات مميزة تجعله منافسا قويا لأجهزة سامسونج وهواوي.

 

آبل تعلن عن تحديث كبير يدفعك للتخلي عن واتساب نهائيا
 

كشفت شركة آبل Apple، عن ميزة جديدة ستغير تجربتك في استخدام هواتف آيفون، حيث سيجلب تحديث iOS 16 الخاص بها ميزة مهمة من شأنها أن تجعلك ترغب في التخلص من استخدام واتساب WhatsApp، والبدء في استخدام تطبيق التراسل خاصتها iMessage.

 

موتورولا تكشف عن تشكيلة هواتفها الذكية Moto G لعام 2022
 

كشفت شركة موتورولا Motorola، بهدوء عن عضوين جديدين من تشكيلة Moto G ذات الميزانية المحدودة، ويأتي هاتف Moto G62 مزودا بتقنية الجيل الخامس 5G، وبينما ينطلق إصدارMoto G42 مزود بتقنية LTE، والذي سيتم طرحه بالأسواق كمنافس لهواتف سامسونج وهواوي الحديثة في أسواق مختارة.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا مايكروسوفت هاتف آيفون واتساب تويتر

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