ختام بطولة الجمهورية لتنمية مهارات السلامة والصحة المهنية بشركات المياه والصرف الصحي

شهد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة محافظات القناة اليوم الخميس، ختام فعاليات بطولة الجمهورية لتنمية مهارات السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات الوجه البحري، والتي نظمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة بمدينة المستقبل في الإسماعيلية خلال الفترة من 30 من شهر مايو الماضي 9 يونيه بمشاركة 15 شركة.



وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها عرض اصطفاف بالأعلام، وتجارب محاكاة للتصرف الآمن في حالة حدوث أي طارئ أو تسريب للكلور، واستمع لشرح تفصيلي من العميد عمرو رجب الشيخ مدير عام الصحة والسلامة المهنية والطوارئ والأزمات ورئيس لجنة التحكيم، لفعاليات البطولة، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، التي يجري اتباعها بفروع الشركات بالمحافظات، كما قدم الشكر لجميع الفرق المشاركة في المسابقة ولجنة التحكيم.



وقال المهندس ممدوح رسلان: لقد بدانة برنامج الصحة والسلامة المهنية من أكثر من 9 سنوات، للحد من الحوادث عن طريق تدريب الأفراد مثال الأماكن المغلقة وتسريب الكلور، التي ممكن ان تحدث علي مدار السنة او 24 ساعة، وكان لابد عن تدريب الأفراد علي أعلي مستوى لمواجهة المخاطر والحفاظ علي صحتهم وسلامتهم ، وان جميع الفرق قد وصلوا الي مستوي متقدم.



وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة بدأت في 30 مايو الماضي استضافة الشركات المشاركة في المسابقة من الوجه البحري، وتنفيذ البرنامج التدريبى لجميع الفرق المشاركة، وذلك لرفع كفاءة ومهارات الإفراد المشاركين في تلك المسابقة، باستخدام أحدث الأجهزة أثناء فترة التدريب، والتي تهدف للحد من المخاطر والسيطرة علي أي أحداث طارئة قد تحدث والتعامل الفوري عند حدوثها.



كما سلم المهندس ممدوح رسلان، واللواء عبد الحميد عصمت، الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى والثانية والثالثة بالمسابقة، من الشركات وتكريم المتدربين والمدربين المشاركين في فعاليات التدريب، حيث حصلت شركة مياه الإسكندرية الي المركز الأول في الأماكن المغلقة، وحصلت شركة صرف القاهرة علي المركز الثاني، كفر الشيخ علي المركز الثالث.

كما حصلت شركة محافظة الغربية علي المركز الأول فردي كلور، بينما حصلت المنوفية علي المركز الثاني، ومطروح المركز الثالث، كما حصلت شركة محافظات القناة علي المركز الأول في مسابقة كلور جماعي، ومياه الإسكندرية علي المركز الثاني، والمنوفية علي المركز الثالث.

جاء ذلك في حضور السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والمهندس احمد معوض نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس احمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الإسكندرية، واللواء سعيد عرفه رئيس شركة شمال وجنوب سيناء، والعميد عمرو رجب الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية والطوارئ والأزمات، والمهندس عمرو عادل مدير عام إدارة التفتيش، وعدد من القيادات التنفيذية والشركات بالمحافظات.