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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مُتهم بالسرطنة والتلبُك المعوي.. هل نشتري البطيخ أم لا ؟

البطيخ
البطيخ

"بقالي أسبوعين بتعالج بسبب البطيخ" بهذه الكلمات حذر الفنان أحمد الشامي متابعيه على موقع تويتر من تناول البطيخ بعد وعكة صحية تعرض لها، متهمًا البطيخ بالتسبب فيها.  

واستطرد الشامي: "كل الناس اللي حواليا جالهم تلبك معوي، وتعبوا من البطيخ، البطيخ عندنا مغشوش عشان يكبر ويكسبوا فيه أكتر".

وصب احمد الشامي جم غضبه على التجار وأصحاب مزارع البطيخ متابعًا: ""إن شاء الله أي واحد تسبب في دا ربنا هيخلي نهايته عبرة، الناس اللي مفيش عندها دم عشان الفلوس، دي في نار جهنم دنيا وآخرة".

وإلى جانب تغريدة الشامي، ظهرت منشورات عدة تحذر من تناول البطيخ والخوخ في الصيف مع انتشارهما الكبير في الاسواق، بزعم أنها تسبب نزلات معوية.. فما حقيقة الأمر ؟

السمعة السيئة للبطيخ 

على الرغم من عشق المصريين للبطيخ وكثرة استهلاكه المبالغ فيها لكن البطيخ يظل من أكثر الفواكه أو الخضروات التي تتمتع بسمعة سيئة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وكان عام 2019 الأكثر سوءص بالنسبة للبطيخ بعد، حادث وفاة طفلين وإصابة والدتهم وشقيقهم، بقرية"سنهوا" التابعة لمركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، إثر تناولهم وجبة "بطيخ" فاسدة داخل منزلهم بالقرية، وظل الأطفال يعانون أعراض التسمم من مغص وارتفاع في درجة الحرارة، إلا أن الأم لم تذهب بهما وقتها إلى المستشفى.

وفي نفس العام، تسبب البطيخ، في إصابة 9 أشخاص بقرية كفر مساعد مركز إيتاى البارود بـمحافظة البحيرة، بـتسمم غذائي بعد تناولهم بطيخ ضمن وجبة العشاء.

كما أصيب 16 عاملا، بتسمم إثر تناولهم البطيخ أثناء عملهم بمزرعة فواكه بمركز مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية.
أما على المستوى العالمي، فقد رصدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالتعاون مع مركز مكافحة الأمراض في أبريل 2019، إصابة عدد من المواطنين الأمريكيين بعدوى السالمونيلا بعد تناول البطيخ أو الشمام، مؤكدةً أن نوع نادر من البكتيريا يسمى "سالمونيلا كارو" هو المسبب لانتشار العدوى.

البطيخ.. متهم لم تثبت إدانته 

وكان لزامًا على مسؤولي الزراعة في الوقت الحالي طمأنة المواطنين بشان الشائعات المنتشرة عن البطيخ، وتصحيح المعلومات لدى الناس، خاصة على منصات السوشيال ميديا، التي استطاع البطيخ ان يحتل من خلالها مؤشرات البحث ويعتلي التريند.

 الدكتور سليمان عمران، رئيس برنامج البطيخ بمعهد البحوث الزراعية، حاول طمانة المواطنين بامتداح البطيخ من خلال مداخلة تلفزيونية، حيث قال: "البطيخ في مصر آمن ورائع والأصناف الجديدة والإنتاج عالي من حيث الطعم واللون ومحدش اشتكى من حاجة".

وحسم عمران المسألة قائلًا: "البطيخ ليس من الفواكه المسرطنة ولم يعد أي مزارعين يقومون باستخدام مبيدات مسرطنة، خاصة أن هذه المبيدات لم تعد منتشرة وموجودة في مصر".

ما سر البقع والعلامات البيضاء في البطيخ ؟

وانتشرت صورًا كثيرة لكل من زعم وجود مبيدات مسرطنة في البطيخ، تشير إلى انتشار بقع صفراء وبيضاء داخل البطيخة، مؤكدين انها من أثر المبيدات التي زعموا أنها مسرطنة.

لكن عمران شرح السبب من خلال مداخلته مؤكدًا أن ظهور علامات بيضاء على البطيخة من الداخل دليل على عدم نضجها بشكل كافي.

من جانبه أكد، الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، أن فاكهة البطيخ صحية جدا ولها فوائد عديدة ولا يوجد أية أنواع من البطيخ المسمم في مصر، مشيرا إلى أن ما يتسبب في تلف البطيخ هو التاجر الذي يعرضه للشمس.

متى تصبح البطيخة فاسدة ؟

ويطالب فهيم خلال تصريحات تلفزيونية، المواطنين بضرورة عدم شراء البطيخ حالة تعرضه للشمس، مشيرا إلى أن تعرض البطيخ أو الخوخ لأكثر من 10 دقائق للشمس يعرضها للتلف.

وأوضح مستشار وزير الزراعة،أن البطيخ يحدث له تلف غذائي خاصة وأن المشتري يضع الثمرة في الثلاجة مما يجعله لا يشعر بلون أو رائحة أو طعم متغير. 

 

البطيخ الزراعة معهد البحوث الزراعية وزير الزراعة الخوخ

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