محافظ المنيا يسلم كرسي متحرك لإحدى الحالات ويوجه بتوفير شقتين لآخرين

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، لقاء خدمة المواطنين، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والمشكلات المتعلقة بالمواطنين في مراكز المحافظة التسع، بهدف تلبية احتياجاتهم ومحاولة إيجاد آليات لحل لتلك المشكلات في وجود المسئولين التنفيذيين وتلافيها قدر الإمكان تحقيقًا لمصلحة المواطن.

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية والتأمين الصحي ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين، ممثلي مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان.

وخلال اللقاء وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان لإعادة بناء منزل لأحد المواطنين وتجهيزه بالأثاث اللازم، وصرف جهاز تعويضي، كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإعادة فحص ودراسة عدد من الحالات لتكافل وكرامة وتوفير الدعم اللازم.

كما كلف "القاضي" رئيس مدينة المنيا بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب لمعاينة إحدى الحالات على الواقع لإمكانية توصيل المياه لعدد من الأسر بمركز المنيا، كما وجه جمعية الأورمان بالمساهمة في أعمال توصيلات المياه للمنازل ضمن مشروع " سقيا المياه" الذي تنفذه الجمعية.

وكلف محافظ المنيا ، رئيسي مدينة ملوي والمنيا بتوفير شقتين من الاولي بالرعاية لحالتين من الحالات المستحقة، كما كلف التضامن الاجتماعي بنقل إحدى الحالات لدار رعاية المسنين بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة المنيا.

سلم المحافظ خلال اللقاء كرسي متحرك لأحد الحالات المستحقة من ذوي الهمم، ووجه بدراسة حالة الاسرة وتوفير الدعم اللازم لها ، كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن ببحث ودراسة عدد من الحالات الإنسانية وتوفير الدعم اللازم لها ،كما وجه مؤسسة مصر الخير بتوفير جهاز عروسة لأحد الحالات المستحقة.

وتستقبل إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة الشكاوى الكترونيا من خلال

- الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية www.shakwa.eg

- الاتصال بالخط الساخن 16528

- إرسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتس بالإدارة 01100585052

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