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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث اقتصادي: مصر أضافت 100 مليار دولار للناتج المحلي خلال 8 سنوات|فيديو

الاقتصاد
الاقتصاد

قال محمد شادى، الباحث الاقتصادى، إن عام 2014 كان الناتج المحلى الإجمالى 305 مليارات دولار، لافتاً إلى أنه اليوم وفي عام 2022 أصبح  الناتج المحلى 402 مليار دولار، وهو ما يعنى أن مصر أضافت خلال الـ 8 سنوات الماضية 100 مليار دولار. 

وأضاف “شادى”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على دى إم سى، أننا وضعنا تقريباً تلت الناتج المحلى، مؤكداً أن الاقتصاد العالمى خلال السنوات الماضية ضربته 5 أزمات على الأقل.

وأشار الباحث الاقتصادي، إلى أن الاقتصاد المصرى نما فى ظل تحديات وأزمات كبيرة، ومعدل التعديات الإرهابية وصلت عام 2017 إلى 900 عملية فى السنة.

وتابع الباحث الأقتصادى، أنه فى ظل كل هذه الظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية قدمنا نموًا بشكل ضخم.

الاقتصاد العالمى مصر التعديات الأرهابية الإقتصاد المصرى الناتج المحلي

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