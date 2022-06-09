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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوى العاملة: الترشح لمجالس النقابات العامة 11 يونيو

صدى البلد

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، أنه اعتبارا من بعد غدا السبت الموافق 11 يونيو 2022 ، سيتم فتح باب الترشح لانتخابات مجالس إدارة النقابات العامة، بحيث يتم إعلان أسماء المرشحين 12 من نفس الشهر ، والطعون 13 يونيو، والبت فيها 14 من نفس الشهر ، إعلان الكشوف النهائية 15 يونيو، وعلي أن تجري الانتخابات يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر ، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبت في التظلم  18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.


 وأوضح  الوزير أن موعد انتخابات الاتحادات النقابية العمالية، سوف يتم فتح باب الترشح لها يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022، إعلان أسماء المرشحين 22 من نفس الشهر والطعون 23 يونيو، والبت فيها 24 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 25 يونيو، علي أن تجري الانتخابات 26 من نفس الشهر، والتظلم من النتيجة 27 يونيو، والبت في التظلمات 28 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 29 يونيو 2022. 

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