صحة الشيوخ تناقش اقتراحا برلمانيا بتطبيق التأمين الصحي بالشرقية..الأحد

تناقش اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اجتماعاً يوم الأحد المقبل برئاسة الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان الاقتراح برغبة المقدم من الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ حول الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وطالب الدكتور محمد الصالحى بضرورة أن تتضمن هذه المنظومة محافظة الشرقية التى تمتلك العديد من الصروح الطبية المشهود لها بالكفاءة ، مؤكداً أن هناك العديد من المؤسسات الصحية داخل محافظة الشرقية مستوفاة لجميع الشروط الخاصة بالانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل ولذلك يجب أن تدخل تلك المؤسسات الصحية لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأكد الدكتور محمد الصالحى الأهمية الكبرى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى باختصار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بجميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية الى 10 سنوات بدلاً من تطبيق هذا النظام كما كانت تريد الحكومة خلال 15 عاماً موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى الذى جعل الصحة وحق كل المصريين فى الحصول على الرعاية الصحية الشاملة من الأغنياء والفقراء معاً فى مقدمة حقوق الانسان فى مصر.

وقال الدكتور محمد الصالحى إنه بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فإن جميع المصريين وبدون أى استثناءات وفى مقدمتهم اهالينا من البسطاء والفقراء سوف يحصلون على الرعاية الصحية فى أحسن صورها وبالمجان مؤكداً اهمية فلسفة منظومة التأمين الصحى الشامل باعتبارها منظومة اساسها تحقيق مبدأ التكافل المجتمعي حيث تتحمل هذه المنظومة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين من غير القادرين على نفقة الدولة.