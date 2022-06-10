عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة الشيوخ تناقش اقتراحا برلمانيا بتطبيق التأمين الصحي بالشرقية..الأحد

التأمين الصحى
التأمين الصحى

تناقش اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اجتماعاً يوم الأحد المقبل برئاسة الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان الاقتراح برغبة المقدم من الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ حول الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وطالب الدكتور محمد الصالحى بضرورة أن تتضمن هذه المنظومة محافظة الشرقية التى تمتلك العديد من الصروح الطبية المشهود لها بالكفاءة ، مؤكداً أن هناك العديد من المؤسسات الصحية داخل محافظة الشرقية مستوفاة لجميع الشروط الخاصة بالانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل ولذلك يجب أن تدخل تلك المؤسسات الصحية لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأكد الدكتور محمد الصالحى الأهمية الكبرى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى باختصار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بجميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية الى 10 سنوات بدلاً من تطبيق هذا النظام كما كانت تريد الحكومة خلال 15 عاماً موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى الذى جعل الصحة وحق كل المصريين فى الحصول على الرعاية الصحية الشاملة من الأغنياء والفقراء معاً فى مقدمة حقوق الانسان فى مصر.

وقال الدكتور محمد الصالحى إنه بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فإن جميع المصريين وبدون أى استثناءات وفى مقدمتهم اهالينا من البسطاء والفقراء سوف يحصلون على الرعاية الصحية فى أحسن صورها وبالمجان مؤكداً اهمية فلسفة منظومة التأمين الصحى الشامل باعتبارها منظومة اساسها تحقيق مبدأ التكافل المجتمعي حيث تتحمل هذه المنظومة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين من غير القادرين على نفقة الدولة.

الاقتراح برغبة الحكومة منظومة التامين الصحي الشامل محافظة الشرقية الرعاية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

رفض طلب الخطيب .. شوبير يكشف عن تطور خطير بين موسيماني والأهلي

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

الصفر الشريف .. تعليق ساخر من المستكاوي بعد فوز إثيوبيا على مصر

اتحاد الكرة يقترب من إقالة إيهاب جلال

لحظة احتراق أتوبيس نقل عام بالكامل في المقطم بسبب الحر الشديد|فيديو

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

ترشيحاتنا

القنوات الناقلة لمباريات دوري الأمم الأوروبية

التنمية المحلية تتلقى شكاوى غلاء الأسعار ونقص السلع عبر صوتك مسموع

تعرف على كيفية استخراج رخصة بناء جديدة

خطوات استخراج كارنية الأسر الكافلة للحصول على خدمات الأطفال

مجدي عبدالغني يطالب برحيل إيهاب جلال واستمرار اتحاد الكرة.. فيديو

جوجل تطلق خدمة جديدة لـ Google Maps.. لأول مرة ستتعرف على جودة الهواء ونقائه من حولك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معقول أكلنا كل دة؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية في الإسكندرية ..صور

صحتها زي الفل.. معمرة إيطالية تحصل على رخصة قيادة بعد وصولها 100 عام

فيديو

زودلي المصروف يا بابي.. فتاة تستفز رواد السوشيال ميديا.. ما قصتها؟

نوبور شارما .. مسؤولة هندية أغضبت مسلمي العالم بعد إساءتها للنبي محمد "فيديوجراف"

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج السرطان الجديد في أمريكا "فيديوجراف"

تغيير 45 حفاضة في اليوم.. سيدة تنجنب 9 توائم دفعة واحدة .. ما قصتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ