28 مليار جنيه جملة استثمارات بالقطاعات الخدمية خلال 8 سنوات في المنوفية

قمه

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأن إجمالي حجم الاستثمارات التي قامت بها الدولة بالقطاعات الخدمية في المحافظة خلال الفترة من 2014 وحتى 2022 تجاوزت ( 28 مليار جنيه ) ، لتطوير مشروعات البنية التحتية والاستثمارية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية ، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واكد حرصه على المضي قدما والتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة الاعتمادات المالية المخصصة في مشروع الموازنة العامة للدولة من خلال وضع الرؤي والخطط التي تستهدف رضاء المواطن في محافظة المنوفية .

حيث تخطت جملة الاستثمارات بالمحافظة خلال الأعوام 2020 / 2021 ، 2021 / 2022 (11,5 مليار جنيه) بنسبة 41% من جملة الاستثمارات في الثماني سنوات ، فيما بلغت اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال أعوام ( 2019/2020 ، 2020 /2021 ، 2021 / 2022 ) لتتجاوز الـ (1 مليار جنية ) في حين بلغت في الفترة من 2014حتى 2022 (2 مليار و46 مليون جنيه )، وهذا يعكس مدي اهتمام القيادة السياسية ودعمها الدائم لمحافظة المنوفية .

لافتا الي ارتفاع حجم الاستثمارات الموجهة لقطاعات المرافق ومنها ( رفع كفاءة شبكة الطرق، الصرف الصحي ، مياه الشرب ) بإجمالي (15 مليار جنيه ) خلال فترة 2014 وحتي 2022، علاوة على اهتمام المحافظة ببرنامج رفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية بمدن المحافظة بزيادة الاعتمادات المخصصة للبرنامج واختيار جهات متخصصة لتنفيذ المشروعات بكفاءة وجودة عالية تحت إشراف مباشر من الجهاز التنفيذي للمحافظة .

(ففي مجال الطرق) تجاوزت جملة الاستثمارات ( 8 مليار جنيه ) خلال الفترة 2014/2022

في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة للنهوض بالبنية التحتية والاساسية ، شهدت محافظة المنوفية طفرة كبيرة في قطاع الطرق لم تشهدها من قبل منذ سنوات طويلة ، فقد تجاوزت جملة الاستثمارات بهذا القطاع (8) مليار جنيه ( تضمنت رصف الطرق المحلية الرئيسية بأطوال 124كم " الهيئة العامة للطرق والكباري، الخطة الاستثمارية للمحافظة لتطوير شبكة الطرق الداخلية والمحلية بأطوال 297 كم ، الخطة العاجلة للرصف 2020حتى 2021 بطول 120 كم طرق رئيسية ومحلية ، رد الشيء لأصله بطول 171 كم ، تطوير المناطق الحضارية ( المناطق غير المخططة بحي غرب وشرق شبين الكوم بطول 61 كم ، وقد أشار محافظ المنوفية إلي أن جملة الاستثمارات مقسمة علي النحو التالي :-

الخطة الاستثمارية للمحافظة بلغت جملة الاستثمارات (882 مليون جنيه )

فقد اهتمت محافظة المنوفية بتطبيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في تطوير شبكة الطرق الداخلية والطر ق المحلية التي تربط بين المراكز الإدارية بالمحافظة ، بتخصيص النسبة الأكبر من اعتمادات الخطة الاستثمارية لمشروعات الرصف وقد بلغ جملة الاعتمادات المخصصة للرصف (882 مليون جنيه ) خلال الفترة من 2014حتى2022.

وقامت محافظة المنوفية برصف ورفع كفاءة (297 ) كم بالشوارع داخل المدن ومداخل الطرق خلال الفترة من 2014حتى 2022 ، وخلال العام المالى 2021حتى 2022 تم الإنتهاء من رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع بطول (85) كم بنسبة (30% ) من إجمالي ما تم رصفه خلال الـ (8) سنوات ، وفيما يخص الكباري والأنفاق ، فقد تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد عدد (21) كوبرى على الترع والمصارف ، وتطوير (2) نفق بنطاق المحافظة .

الخطة العاجلة للرصف 2020/2021 بجملة إستثمارات ( 236) مليون جنيه

🖋️ انتهت محافظة المنوفية من رصف (115) كم بعدد (20) طريق محلى يربط بين مراكز ومدن المحافظة، ورصف (5) كم بشوارع رئيسية حيوية بعاصمة المحافظة ( شارع محطة عاطف السادات ، شارع مزلقان العبد حتى طريق الماى ، شارع حضانة الفاروق) من خلال تمويل وزارة التنمية المحلية وتنفيذ الهيئة العامة للطر ق والكباري .

رد الشئ لأصله بإجمالي استثمارات بلغت (224) مليون جنيه

حيث تم الانتهاء من رصف 170,865 كم بنواحي المحافظة بتمويل (224) مليون جنيه من اعتمادات رد الشى لأصله ، ومشاركات مجتمعية بالتعاون مع بنكي مصر والأهلي بقيمة ( 67) مليون جنيه ، (6 مليون جنيه ) منحة بنك الاستثمار الأوروبي لرفع وتطوير مشروعات بنية تحتية .

وفيما يخص رصف الشوارع ضمن خطة تطوير المناطق الحضرية بقيمة إستثمارات (336) مليون جنيه

وفي إطار اهتمام القيادة السياسية وما توليه خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير المناطق غير المخططة وتطويرها وتنميتها وإمدادها بالمرافق الاساسية لتوفير حياة كريمة وأمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم .

قام محافظ المنوفية بوضع خطة طموحة لتطوير المناطق غير المخططة والتي تعانى من نقص وتدهور في المرافق الحيوية والبنية الأساسية ، وقام المحافظ بتوقيع بروتوكول مع صندوق تطوير المناطق الحضرية بجملة استثمارات بلغت (430) مليون جنيه خصص منها 336 لرصف الشوارع باجمالي 233 شارع بمتفرعاتهم وأطوال 61 كم .

في مجال رصف الطرق المحلية الرئيسية بلغت جملة الإستثمارات (6مليار و386 مليون جنيه)

تم الإنتهاء من (4) طرق رئيسية بنسبة تنفيذ 100% وهم ( توسعة ورفع كفاءة الطريق الزراعي " بنها / دفرة " بطول (15) كم وبتكلفة (168 مليون جنيه ) ، وطريق الباجور / القناطر الخيرية بطول (33)كم وتكلفة (165) مليون جنيه ، طريق شبين الكوم / الباجور بطول (12) كم بتكلفة (22) مليون جنيه ، ورفع كفاءة طريق شبين الكوم/ بركة السبع بتقنية الـFDR بطول (10) كم وبتكلفة (9) مليون جنيه.

كما جارى الإنتهاء من رفع كفاءة طريق شبين الكوم / بركة السبع سطحية بطول (10) كم وبتكلفة (20) مليون جنيه، ورفع كفاءة الطريق المزدوج قويسنا / شبين الكوم بطول (6) كم وبتكلفة (20) مليون جنيه وبنسبة تنفيذ (55)% ، وإستكمال توسعة ورفع كفاءة الطريق الزراعى قطاع أول (طنطا / بركة السبع ) إتجاه القاهرة بطول (15) كم وبتكلفة (140) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (41) % ، وكذا استكمال توسعة ورفع كفاءة الطريق الزراعى ( بركة السبع / بنها ) اتجاه القاهرة بطول (10) كم وبتكلفة (77) مليون جنيه وبنسبة تنفيذ (11) %، وطريق طنطا / شبين الكوم بطول (13) كم وبتكلفة (22,3) مليون جنيه . .