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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمزة الجمل يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي وديا

فريق الإسماعيلى
فريق الإسماعيلى

أعلن حمزة الجمل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي وديا بعد قليل استعدادا لاستئناف الدوري .

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالأتي : 

حراسة المرمى : عمرو رضوان 

خط الدفاع : محمد بيومي وأحمد أيمن ومحمود البدري وعمرو الحلواني .

خط الوسط : عماد حمدي وعمر الوحش ومحمد عبدالسميع .

خط الهجوم : سايكو ومروان حمدي ودييجو .

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