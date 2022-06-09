مصدر بالأهلي: لا نية لدى الخطيب للتصالح مع أي متجاوز في حقه

أكد مصدر بالأهلي أنه لا نية لوجود صلح بين محمود الخطيب رئيس النادي مع أي شخص تجاوز في حقه أو تجاه القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

وقال المصدر القانوني في تصريحات خاصة أنه لا يصح أصلا الحديث عن هذا الأمر في ظل وجود حكم قضائي للخطيب بسبب ما تعرض له من سب وقذف والغرض منه التأثير على الرأي العام واستغلاله من قبل البعض لتعديل موقفه قانونيا بعدما حكم عليه بالحبس لمدة عام.

وأضاف :"رئيس الأهلي تحرك كثيراً بشكل قانوني خلال السنوات الماضية وذلك للحصول على حقوقه لما تعرض له من سب وقذف في أوقات كثيرة ".

وأوضح:"لا صحة لما تردد نهائيا عن وجود نية للتصالح بين الخطيب وأي شخص تجاوز في حقه ".

