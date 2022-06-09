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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة عشش وكشك بدون ترخيص في حي دار السلام.. صور

رفع الاشغالات
رفع الاشغالات

أزال حي دار السلام عشش وكشك مخالف مقام بدون ترخيص بشارع نازلة اندريا خلال حملة لرفع الإشغالات.

جاء ذلك لاستعادة المظهر الحضاري لمدخل دار السلام من على الكورنيش، بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وإزالة أي معوقات.

كما جرى إزالة عمود إنارة مائل أمام العقار الكائن 4 شارع جسر الالاي وتم عزل وتأمين الكابل .

كما أطلقت الإدارات المعنية بالحي بالتعاون مع فرع هيئة نظافة وتجميل القاهرة حملة تضمنت نظافة ورفع المخلفات وتجريد تراكمات- كورنيش النيل - نازلة اندريا - شارع الفيوم - اعلي كوبري دار السلام - أمام المدرسة المعمارية ومقام العجمي بشارع مصر حلوان الزراعي - شارع احمد زكي، 
مع الاستمرار بعمل حملات مكثفة دورية لرفع كفاءة النظافة بنطاق الحي.

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السلام دار السلام عشش نازلة اندريا الإشغالات الكورنيش

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