برفقة أصدقائها.. دنيا عبد العزيز تستعيد ذكريات زفافها

شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز، متابعيها عدة صور جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت دنيا في الصور من حفل زفافها برفقة أصدقاء زوجها، مما نال اعجاب متابعيها.

واحتفلت الفنانة دنيا عبدالعزيز بزفافها على المهندس مصطفى كامل بمدينة نويبع في جنوب سيناء.

وتألقت دنيا، بإطلالة أنيقة ومميزة اعتمدت على اختيار فستان زفاف مطرز بالفضي، من تصميم مصمم الأزياء هانى البحيري وهو ما نال اعجاب الكثير من متابعيها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت دنيا على وضع المكياج باللمسات البسيطة التي كشفت عن جمالها وارتدت طرحة الفستان بشكل مختلف على الرأس.