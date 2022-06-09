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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان جذاب.. روان بن حسين تبهر متابعيها عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة ونجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين، جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور "إنستجرام".


وظهرت روان حسين في الصورة بإطلالة مبهجة، حيث ارتدت فستان طويل، واعتمدت مكياج جذاب، مما نال إعجاب متابعيها.

 
وطرحت روان بن حسين، في يناير الماضي أغنية "Adios" باللهجة المغربية بمشاركة الفنان دافي، من كلمات يونس آدم ودافي، ألحان أميرة زهير وتوزيع بلال افريكانو ودي جاي بيتر. 

 

الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج أحمد عبد الواحد بصورة مبهرة وراقصة تناسب أجواء الأغنية الراقصة والمفعمة بالحياة.

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