أبرز 5 سيارات SUV موديل 2022 في السعودية .. صور

يضم السوق السعودي نخبة من موديلات 2022، والتي تتنوع بين فئة السيدان القياسية والرياضية، وسيارات الهاتشباك، بالإضافة إلى فئة الكروس أوفر، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV الشهيرة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري قائمة بـ أبرز 5 سيارات SUV موديل 2022 بالسوق السعودي.

5 سيارات SUV موديل 2022

1 – شيفروليه كابتيفا موديل 2022

تأتي السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بمصابيح أمامية نحيفة، ومرايا جانبية ذات إشارات ضوئية، مع نسبة طول كلي بلغت 4.655 متر، وبعرض يبلغ 1.835 متر، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 149 حصانا، وعزم اقصى للدوران 255 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة.

وتبدأ أسعار السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 من 76.070 ريالا حتى 87.810 ريالات سعودية.

5 سيارات SUV موديل 2022

2 – بيجو 3008 موديل 2022

تحتوي السيارة بيجو 3008 موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، مع سرعة قصوى تصل إلى 205 كم/ساعة، بالاضافة إلى محرك بقوة 181 حصانا، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8 ثوان.

ويتراوح سعر السيارة بيجو 3008 موديل 2022 داخل السوق السعودي بين 108.433 ريالا و 125.758 ريالا.

5 سيارات SUV موديل 2022

3 – بي ام دبليو X7 موديل 2022

تأتي السيارة بي ام دبليو X7 موديل 2022 بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، بقوة 340 حصانا، وعزم دوران 450 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 245 كم/ساعة، بالاضافة إلى محرك اخر مكون من 8 اسطوانات سعة 4400 سي سي، بقوة 462 حصانا، و650 نيوتن/متر من عزم الدوران، وبهذه الامكانيات تنطلق السيارة من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال 5.4 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة بي ام دبليو X7 موديل 2022 من 473 الف ريال إلى 562.100 ريال سعودي.

5 سيارات SUV موديل 2022

4 – جيلي توجيلا موديل 2022

دعمت السيارة جيلي توجيلا موديل 2022 بمحرك من 4 اسطوانات سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج 238 حصانا، وعزم دوران 350 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات يعمل بتقنية الجر الكلي، مع امكانية الانطلاق من وضع الثبات 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 6.9 ثانية.

وتقدم السيارة داخل السوق السعودي بقيمة تبدأ من 113.200 ريال حتى 123.500 ريال.

5 سيارات SUV موديل 2022

5 – سانج يونج تيفولي XLV موديل 2022

تعتمد السيارة سانج يونج تيفولي XLV موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2.600 متر، مع نسبة طول كلي بلغت 4.440 متر، وبعرض يبلغ 1.798 متر، و1.635 متر للارتفاع، بينما تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي رباعي الاسطوانات، يمكنه انتاج 125 حصانا، و160 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية السرعات.

وتبدأ أسعار السيارة سانج يونج تيفولي XLV موديل 2022 من 55 ألف ريال سعودي إلى 62 ألف ريال.