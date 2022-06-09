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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ديفينس نيوز:الغرب يخشي فقدان التكنولوجيات السرية ووقوع السلاح في أيدي الجيش الروسي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أفاد تقرير لموقع "ديفينس نيوز" الأمريكي، نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية، بأن الدول الغربية تشعر بقلق متزايد بشأن الخسارة المحتملة للتكنولوجيات السرية بسبب إمداد أوكرانيا بأسلحة من الجيل الجديد.

وجاء في التقرير: أنه "مع دخول الجيل الجديد من الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، تثير الدول الموردة مخاوف بشأن احتمال وقوع الأسلحة في أيدي الجيش الروسي".

ويلاحظ أن القلق يتزايد بسبب استنفاد مخزون الأسلحة السوفيتية المستخدمة في أوكرانيا، والحاجة إلى توريد أسلحة جيل جديد.

ويوضح "ديفينس نيوز" أنه "يمكن للقوات الروسية الحصول على أي نوع من الأسلحة مزود بمكونات البحث والتوجيه، فضلاً عن خوارزميات التشفير التي تسمح لنا بفهم مبادئ كيفية عمل التقنيات العسكرية وكيفية الحماية منها".

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ويؤكد التقرير أن خطر فقدان الأسرار التكنولوجية يمكن أن يؤثر بشكل خطير على القرارات بشأن اتجاه المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وفي 1 يونيو، أعلنت السلطات الأمريكية عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تشمل توريد راجمة الصواريخ "هيمارس" والذخيرة لها، وستحتوي الدفعة الأولى على أربع راجمات.

وذكرت الإدارة الأمريكية أن مدى الصواريخ لأنظمة "هيمارس" التي يتم نقلها إلى كييف، لن يتجاوز 80 كم.

وأوضحت الإدارة  أن أوكرانيا قدمت للولايات المتحدة تأكيدات بعدم استخدام الصواريخ الأمريكية ضد أهداف في روسيا.

كما أعلنت بريطانيا عزمها نقل أنظمة M270 مماثلة إلى أوكرانيا، والتي يصل مداها إلى 70 كم.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن هذا التحرك تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

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