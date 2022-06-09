بفستان قصير.. جويل ماردينيان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

تألقت المذيعة اللبنانية جويل مردينيان، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت جويل بفستان انيق، غلبت عليه الألوان الصيفية الفاتحة، وحرصت على اعتماد اللوك بأكسسوارات ملائمة لاقت اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

تعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة إم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

ولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي، وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. ومؤخرًا قامت جويل بتبني طفلة وأسمتها نايثين.