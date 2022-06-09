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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علاء مصطفى: مصر حققت طفرة كبيرة في جميع المجالات خلال الـ8سنوات الماضية

النائب علاء مصطفي
النائب علاء مصطفي

أكد النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه بعد مرور 8 أعوام علي تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت الدولة المصرية طفرة كبيرة في جميع المجالات.

وأضاف مصطفي، خلال تصريحات له اليوم، أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم بدأ في عملية إصلاح على كافة المستويات لإعادة بناء الدولة مرة أخرى وبث الثقة في نفوس الشعب؛ ليضع مصر بعدها على طريق بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الرئيس السيسي وضع أسس بناء مصر الحديثة، وحقق نهضة غير مسبوقة شملت كافة المجالات انعكست إيجابيًا على تطور إيجابي في ترتيب مصر الدولي في الكثير من المؤشرات العالمية المهمة، واكتسبت مصر ثقة المؤسسات الدولية والإقليمية.

وأوضح النائب علاء مصطفي، أن الدولة خلال السنوات الماضية أطلقت العديد من المبادرات والتى عادت بالنفع لصالح المواطن المصري، أبرزها مبادرة حياة كريمة، التأمين الصحي الشامل، ومبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي ، تحت شعار 100 مليون صحة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المؤشرات العالمية المؤسسات الدولية المبادرات

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