بسبب المنتخب.. إبراهيم سعيد : إحنا في كابوس

نشر إبراهيم سعيد تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وعلق إبراهيم سعيد"إحنا في كابوس حرفيا".

وعلي غرار آخر شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، إجراء تقسيمة قوية بين فريقين تحت إشراف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.



وحرص الجهاز الفني خلال التقسيمة التي أقيمت بطول الملعب ، على تدريب اللاعبين على تنفيذ الجمل الخططية التي تم التدريب عليها خلال مران اليوم.