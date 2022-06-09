المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع 2.28% خلال أسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 10235.43 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 14.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 673.9 مليار جنيه.

صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7% ليغلق عند مستوى 1857.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 6% ليغلق عند مستوى 2765.13 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 2.43% ليغلق عند مستوى 12606.80 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 8.85% ليغلق عند مستوى 3983.89 نقطة.