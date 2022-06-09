حتحوت: هو ده منتخبنا من غير محمد صلاح

نشر الإعلامي هاني حتحوت تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب"غير الارتباك الفني الكامل من المدرب واللاعبين.. هو ده منتخبنا من غير محمد صلاح يا جماعة".

وأعلن إيهاب جلال، مدرب منتخب مصر، تشكيل الفريق لمباراة إثيوبيا التي تقام بعد قليل على ملعب "بينجو الوطني" في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على منتخب غينيا في الجولة الافتتاحية، متخلفًا بفارق الأهداف عن منتخب مالاوي، صاحب الصدارة.

بينما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الأخير بلا رصيد، بعدما خسر على يد مالاوي.