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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

شدو لارين.. رواية جديدة للدكتورة فتحية الفرارجي تناقش قضايا إنسانية مهمة

شدو لارين
شدو لارين

صدر حديثاً للأديبة والكاتبة الدكتورة فتحية الفرارجي، أستاذ اللغة الفرنسية بجامعة طنطا، وعضو اتحاد كتاب مصر، روايتها الجديدة «شدو لارين».


وقالت الدكتورة فتحية الفرارجي، عن تفاصيل روايتها، شدو الروح وشدو بطلة الرواية تقع بشكل عام في صلب التساؤلات الثقافية حول القضايا التي تشغل الشباب من تجارب عاطفية ومشكلات وصعوبات حياتية وتحول وتغير الأجيال وتغير مفهوم الرجولة والأنوثة.
 

وأضافت، بطلة الرواية تتقاطع حياتها مع شخصيات عديدة من محيط عملها في مجال تكنولوجيا المعلومات والمحيط المجتمعي في بيئات مختلفة، لافتة إلى أن روايتها صادرة عن اتحاد كتاب مصر وتم حفل توقيعها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022م.
 

جدير بالذكر أن رواية «شدو لارين»، متعددة الأماكن، والموضوعات، تبرز قضايا إنسانية عالمية مهمة، وتحمل القارئ من عالم لعالم ومن حوار عميق لحوار أعمق.

 

وتحمل رواية «شدو لارين» للتفكير وللبحث في ذات القارئ عن أشياء كثيرة، فشخصيات الرواية لديهم جاذبية خاصة في استدعاء القارئ للبحث معهم والتفكير في أمور حياتهم.

الدكتورة فتحية الفرارجي
الدكتورة فتحية الفرارجي
اللغة الفرنسية جامعة طنطا تكنولوجيا المعلومات مجال تكنولوجيا المعلومات قضايا إنسانية معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي

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