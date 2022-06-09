الصناعات المعدنية: الكوك حققت خسائر 31 مليون جنيه..والفحم الحجري غير متوفر بمصر..فيديو

قال المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن شركة الكوك حققت خسائر 31 مليون جنيه والمركز المالي لا يعبر عن الوضع الحقيقي للشركة.

وأضاف السعداوي، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الفحم الحجرى هو أساس صناعة الكوك، مشيرا إلى أنه غير متوفر في مصر.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن مخزون الفحم الحجري 900 بليون طن، مؤكدا أن الدولة تلجأ للاستغناء عنه.

وأشار السعداوي إلى أن الحالة البيئية لشركة الكوك متردية، مؤكدا أنها تؤثر بنسبة 5% من إجمالي التلوث على القاهرة الكبرى.