قطع المياه لمدة 6 ساعات ببعض المناطق بالجيزة اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق : (المنيب - القصبجي - أرض البحر - الكونيسة- جسر الكونيسة- ترعة الزمر ) وذلك إعتباراً من الساعة الثانية عشر ليلاً يوم الجمعة الموافق ١٠/ ٦/ ٢٠٢٢ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ١١ /٦/ ٢٠٢٢.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلي أعمال تغيير وصلة خط طرد محطة الكونيسة للصرف الصحي، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لنهو الأعمال.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.