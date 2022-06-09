خالد الجندي: نعاني من التنمر الديني

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية إننا نعاني من التنمر الديني ونعاني من كل من هب ودب الذين يتبرعون بالفتوى من دون سؤال".



وأوضح الشيخ خالد الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على دي ام سي "دار الإفتاء طلعت بيان بشأن ما يسمى بالمايكروبليدنج وأنه لا مانع فيه بالنسبة للنساء، ويأتي واحد خريج بكالوريوس تجارة يحذر.. وكل واحد يشكك الفتاوى بنلاقي دقنه كبيرة موضحا أن الذقن سنة وأنا مؤمن بهذا، ولكن هل هناك علاقة بإطلاق اللحية والتهجم على الفتوى؟ التنمر نوع من الترصد من دون مناسبة".

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برعاية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمقامات وأضرحة ومساجد آل البيت، مؤكدا أنها أصبحت حديث العالم أجمع.

نهضة دينية كبيرة

وقال خالد الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس إن هناك نهضة دينية كبيرة لم تتحقق الا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن تلك النهضة الكبيرة الان تمثلت فى افتتاح مساجد جديدة واصبحت المساجد نشاط ترفيهي خاصة بعد إدخال مسرح عرائس للأطفال.

وتابع خالد الجندي: "هذه النهضة الكبيرة اخرست المتسلفين، خاصة فى ظل الافتتاحات الكبيرة للمساجد حتى وصلت إلى 10 آلاف مسجدا، هؤلاء المتسلفة الذين كانوا يهاجمون وزير الأوقاف اصيبوا بالخرس نتيجة الانجازات الحقيقية على أرض الواقع".

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