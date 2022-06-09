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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحطم طائرة للجيش الصيني في منطقة سكنية .. واشتعال النار بالمنازل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تحطمت طائرة عسكرية صينية في منطقة سكنية بوسط الصين، اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، حسبما أفاد تلفزيون CCTV الوطني الصيني.

وقال التلفزيون الوطني الصيني، إن الطائرة، وهي طائرة تابعة لسلاح الجو التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني من طراز J-7،  كانت في مهمة تدريبية في مقاطعة هوبي عندما تحطمت وألحقت أضرارا بالعديد من المنازل.

وقالت الاذاعة ان احد المواطنين قتل واصيب اثنان اخران.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن الطيار، الذي أصيب بجروح طفيفة، نجح في الخروج من الطائرة وهبط بالمظلة على الأرض قبل تحطمها.

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وتم إرسال الطيار والمدنيين المصابين إلى المستشفيات.

تُظهر مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بعض المنازل التي اشتعلت فيها النيران، يُعتقد أنها نجمت عن الحادث الذي وقع بالقرب من مطار لاوهيكو في شيانجيانج بإقليم هوبي.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن التحقيق جاريا في سبب تحطم الطائرة والإصابات المرتبطة بها، مع استمرار الاستجابة لحالات الطوارئ.

الصين حوادث حالات الطوارئ تحطم طائرة جيش التحرير الشعبي الصيني

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