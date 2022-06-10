بعد قرار الشوربجي.. برلمانية: على القطاع الرياضي الحفاظ على شبابنا وترسيخ الانتماء

قالت ميرال هريدي عضو مجلس النواب، تعليقا على تمثيل محمد الشوربجي لإنجلترا بدلا من مصر في رياضة الإسكواش، إن محمد الشوربجي أيقونة مصرية ورفع اسم مصر في رياضة الاسكواش.

وأضافت ميرال هريدي في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "أزعجني أن محمد الشوربجي صرح بأنه لم يجد أحدا يسانده في مصر من الرعاة المصريين والقائمين على الاسكواش في مصر ".

وتابعت ميرال هريدي: "الرئيس السيسي يؤكد دائما على ترسيخ مبدأ الهوية المصرية والانتماء للوطن ودورنا كمسؤولين أن نقوم بترسيخ الهوية المصرية في نفوس المصريين".

وأكملت ميرال هريدي: "طلبنا في طلب إحاطة تغيير شكل منظومة الرياضة المصرية بأكملها للحفاظ على المواهب الرياضية المصرية".

ولفتت ميرال هريدي: "على القطاع الرياضي الحفاظ على شباب مصر وترسيخ مبدأ الولاء والانتماء للدولة المصرية".