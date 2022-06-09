عبدالمنعم سعيد: لا بد أن نسبق الزيادة السكانية بمعدل نمو كبير.. فيديو

قال الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب الصحفي، إن كوبرى 6 أكتوبر تم بناؤه في 30 سنة، مؤكدا أنه لو قررنا بناءه الآن سيتم إنشاؤه في 6 أشهر.

وأضاف عبد المنعم سعيد، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه لا بد أن نسبق الزيادة السكانية بمعدل نمو كبير وهو ما نقوم به فعليا الآن.

وتابع الكاتب الصحفي عبد المنعم سعيد، أنه لأول مرة أصبح لدى مصر مدن ليس بها عشوائيات وأجهزة مواصلات غير موجودة جاءت نتيجة قرارات مهمة اتخذتها القيادة السياسية ، موضحًا أن الجهاز الإدارى للدولة يحتاج إلى تطوير جوهرى مما يستلزم تعليم المواطنين التكنولوجيا الوطنية.

وأشار عبد المنعم سعيد إلى انه لأول مرة أصبح لدى مصر مدن ليس بها عشوائيات نتيجة قرارات مهمة اتخذتها القيادة السياسية.