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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عين شمس الشرقية بالكامل.. قطع المياه عن 3 مناطق رئيسية بالقاهرة اليوم

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة ، عن قطع المياه عن 3 مناطق رئيسية بالمنطقة الشرقية اليوم الجمعة.

وسيكون انقطاع المياه بحسب بيان الشركة لمدة 6 ساعات اعتبارا من اليوم الجمعة الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة الخامسة صباح غد السبت ، نظراً لقيامها بأعمال صيانة بخط قطر 1500مم بمحطة مياه مسطرد.
 

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وتشمل المناطق المتأثرة بالانقطاع (عين شمس الشرقية بالكامل – الشيراتون – الكلية الحربية).

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.

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