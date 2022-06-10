عين شمس الشرقية بالكامل.. قطع المياه عن 3 مناطق رئيسية بالقاهرة اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة ، عن قطع المياه عن 3 مناطق رئيسية بالمنطقة الشرقية اليوم الجمعة.

وسيكون انقطاع المياه بحسب بيان الشركة لمدة 6 ساعات اعتبارا من اليوم الجمعة الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة الخامسة صباح غد السبت ، نظراً لقيامها بأعمال صيانة بخط قطر 1500مم بمحطة مياه مسطرد.





وتشمل المناطق المتأثرة بالانقطاع (عين شمس الشرقية بالكامل – الشيراتون – الكلية الحربية).



وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.