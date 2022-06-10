أخبار التوك شو.. كنا فين وبقينا فين.. مصطفى بكري: الدولة المصرية أصبحت تنعم بالأمن والاستقرار.. الأرصاد تحذر من النزول للشارع السبت وعدم التعرض للشمس لحدتها وقوتها

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من القضايا الهامة، والأخبار العاجلة، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

كنا فين وبقينا فين..مصطفى بكري: الدولة المصرية أصبحت تنعم بالأمن والاستقرار..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه خلال أكتوبر 2013، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك مخطط لإستهداف الجيش وعن وجود مؤامرات تحيط بالدولة، وحينها قال “مصر قد الدنيا وهتبقى أم الدنيا”.

واضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الرئيس السيسي كان يعلم معاناة الشعب المصري، مشيرا إلى أنه استجاب لمطالب الشعب المصري بالترشح، خاصة أنها جاءت بمطلب شعبي.

مصالح القارة الأفريقية بـ روابط تاريخية مع مصر .. لقاء جمع بين وزير الخارجية ونظيرته التنزانية

عقد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، مؤتمراً صحفياً مع نظيرته التنزانية ليبراتا مولا مولا، وتناول خلال أهم التصريحات والاتفاقيات التي اتفقا عليها، ومن أهمها:

أحمد موسى بعد خسارة مصر أمام إثيوبيا: ابحثوا عن منتخبنا الأصلي

علق الإعلامي أحمد موسي علي خسارة منتخب مصر بهدفين نظيفين أمام إثيوبيا، فى المباراة التى جرت بين الفريقين اليوم باستاد بينجو فى مالاوى ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

وكتب موسي في تغريدة له عبر حسابه بموقع فيسبوك "‏‏إثيوبيا لن تنام الليلة لاتصدق أن منتخبهم تفوق علي منتخبنا في كل حاجة حتي الجرى … هل إيهاب جلال شاهد المباراة ؟؟ أم كان متفرجا مثلنا ؟ فضيحة بكل المقاييس .. أبحثوا عن منتخبنا الأصلي ؟؟؟

الأرصاد تحذر من النزول للشارع السبت وعدم التعرض للشمس لحدتها وقوتها

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد إن مصر تمر بموجة شديدة الحرارة، لاحظناها اليوم وستستمر معنا غدا وسوف تنتهي يوم السبت المقبل.

واضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائيه، أن ذروة موجة الحرارة سوف يوم السبت المقبل لتصل درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري لـ ٤١ و ٤٢ في الظل.

الأوقاف: العالم كله أشاد بالتجربة المصرية في مواجهة الإرهاب

قال نور الدين قناوي وكيل وزارة الأوقاف للعلاقات الخارجية، إن التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب، العالم كله أشاد بها وتحدث عنها.

وأضاف قناوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامية شافكي المنيري، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن تجربة مصر في مواجهة الإرهاب فريدة من نوعها، لأنها تعتمد على عدة محاور منها الجانب الفكري والعقائدي من خلال تصحيح الأفكار والمعتقدات ونشر الدين الإسلامي السمح ونحاول نشرها ليس بين ربوع المصريين فقط ولكن في العالم أجمع.

يوم أسود في تاريخ الكرة المصرية..حمدي رزق يعلق على هزيمة المنتخب من إثيوبيا..فيديو

قال الإعلامي حمدي رزق، إن اليوم هو أحد أيام كوابيس الرياضة المصرية، معلقا "يوم أسود في تاريخ الكرة المصرية، وعلى كل من شارك في فضيحة الهزيمة من اثيوبيا عليه أن يقدم استقالته".

وأضاف رزق، خلال تقديمه برنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، من رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أصغر عضو في الجهاز الفني والإداري، يتحمل المسئولية.

الموديل رحيل ذكرى: محمد الشقنقيري أنكر زواجنا وقالي كنت برفه عن نفسي..فيديو

قالت الموديل الأردنية رحيل ذكري، إن الفنان محمد الشقنقيري أنكر زواجنا، معقبا: "قالي أنا كنت برفه عن نفسي وخد مني قسيمة الجواز".

وأضافت "ذكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "زوجة الفنان محمد الشقنقيري اتصلت بي وشتمتني"، لافته: "زواجي من محمد الشقنقيري كان رسميا وليس عرفيا".

غادة رجب عن سبب غيابها: بنتي أولى بمجهودي وصحتي.. فيديو

حلت الفنانة غادة رجب، ضيفة على برنامج "كلام الناس"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وكشفت "غادة رجب"، سبب غيابها خلال الفترة الماضية، قائلة: "الأمومة مسئولية كبيرة، وليلى بنتي واخدة كل وقتي وده حقها".

التنمية المحلية : مشروعك وفّر 15 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات ، وتبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المجتمع".

وأضاف الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "مشروعك" ساهم خلال شهر مايو 2022 فى تنفيذ 3846 ألف مشروع بقروض 793 مليون جنيه وساهمت هذه المشروعات في توفير اكثر من 15,5 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات، مما ساهم في تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات ، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030 .

إيلون ماسك ومصر.. تعاون فريد في إطلاق نايل سات 301

عرضت فضائية الغد تقريرا عن تعاون مصري مع "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، حيث أطلقت الشركة القمر الصناعي المصري نايل سات 301 من قاعدة كيب كانيفرال الفضائية بولاية فلوريدا.

تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أن القمر الجديد مهمته توفير خدمات الإنترنت واسعة النطاق لدول الشرق الأوسط وإفريقيا، وبعد بضع دقائق من الإطلاق هبط falcon 9، داعم الجزء الأول من الصاروخ الذي يحمل القمر الصناعي بنجاح على متن منصة في المحيط الأطلسي .