خبراء: السيسي أحدث في مصر نقلة اقتصادية و اجتماعية وسياسية.. ونقل فرص التنمية لكل محافظات مصر من أهم إنجازات الرئيس

بعد مرور 8 سنوات على تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم

الحماقي: نقل فرص التنمية لكل محافظات مصر من أهم إنجازات السيسي

رشاد عبده: الرئيس السيسي أحدث في مصر نقلة اقتصادية و اجتماعية وسياسية

استطلع "صدى البلد" آراء الخبراء و المحللين حول الأحوال الاقتصادية للبلاد، بعد مرور 8 سنوات على تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم.

ومن جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن من أهم إنجازات الرئيس السيسي نقل فرص التنمية لكل محافظات مصر، خاصة سيناء، حيث أن إعادة إحياء ترعة السلام، وتدوير مياه بحيرة بحر البقر، يتبعه الكثير من التجمعات السكنية، الخدمية، والصناعية، مما يساهم في استغلال ثروات سيناء بالشكل الأمثل.

وأضافت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مشروعات الطرق في المحافظات، وربط محافظات الصعيد بالبحر الأحمر، التي طورها الرئيس السيسي في عهده، أدت إلى وجود فرص استثمارية مربحة في جميع المجالات.

وتابعت الخبير الاقتصادي، بأن الرئيس السيسي أعطى اهتماما كبيرا بالكهرباء، وقطاع البترول والغاز الطبيعي، حيث وصلنا إلى تصدير الغاز بمليار دولار في الشهر تقريبا، في ظل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضحت أستاذ الاقتصاد أن قطاع الصناعات الغذائية تطور بشكل كبير في ظل عهد الرئيس السيسي، و حقق فيه نوعا من الاكتفاء الذاتي، حيث أن استصلاح الأراضي، و الاهتمام بالصوب الزراعية، شجع الفلاحين على زراعة القمح، وبالتالي إنتاجه بكميات كبيرة تسد احتياجات السوق المصري.

كما أكدت "الحماقي" أن إعلان خلو مصر من مرض فيروس سي، والذي يعتبر مرض خطير، يؤثر على إنتاجية المواطن، و توطين الأدوية الخاصة بعلاجه داخل الدولة، وخفض أسعارها، يعتبر إنجاز كبير جدا، في ظل إصابة 50% تقريبا من المصريين به.

ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: أن الرئيس السيسي أحدث في مصر نقلة اجتماعية،سياسية،واقتصادية، فضلا عن فضلة في ارتفاع معدلات النمو، حيث وصلت قبل بداية حكمة إلى 2%، بينما وصلت الآن إلى 6% تقريبا على الرغم من الأزمات التي يمر بها العالم.

كما أضاف "عبده" أن نظرة العالم لمصر تغيرت في عهد السيسي، حيث صرحت وكالات التصنيف الأئتماني العالمية في عهد الأخوان المسلمين بأن مصر لن تستطيع تسديد ما عليها من ديون و سيحدث بها ثورة للجياع أو تعلن افلاسها بشكل رسمي، و الآن تغيرت هذه النظره تماما، فقالت هذه الوكالات أن النظرة المستقبلية لمصر إيجابية و متفائلة.

و تابع "عبده" بأن هناك بعض البرامج التي أطلقها السيسي و أثرت بشكل واضح على المواطن مثل مبادرة "100 مليون صحة" و "تكافل وكرامة" " حياة كريمة" والتي استفاد منها أكثر من نصف المجتمع.

و أكد الخبير الاقتصادي، على أن العشوائيات تقلصت بشكل كبير أثناء حكم الرئيس السيسي، و ذلك بسبب تحويل المناطق العشوائية إلى مناطق راقية، يعيش بها المواطن حياة كريمة.