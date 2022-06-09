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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس شركة الكوك: التصفية تمت بعد دراسة تمهيدية لم تعرض على مجلس الوزراء

صدى البلد

كشف  الدكتور السيد الطيب رئيس شركة الكوك، تفاصيل قرار تصفية شركة النصر للكوك.

 

وقال الدكتور السيد الطيب، خلال لقائه ببرنامج " حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، إن  هناك عرف الكيانات التي تتولى عمل دراسات جدوى تفصيلية يعتد بها عالميا ومحليا، والدراسة المبدئية المحدود يعتد بها إذا كانت نتيجتها سلبية لا نذهب إلى الدراسة التفصيلية توفيرا للجهد والنفقات.

 

وكشف أنه إذا أثبتت الدراسة المبدئية أن المشروع مفيد يتم عمل الدراسة التفصيلية إلزاما، ولكن لم يتم عمل أي دراسة تفصيلية، وتم تأويل ما ورد في الدراسة التمهيدية على أنه حقيقة يعتد بها.
 

وكشف أن الدراسة أشارت إلى بعض المخاطر  وكشفت عن حلولها، والدراسة قالت في مخاطر السعر متذبذب والدراسة قالت إنه طالما النموذج الاقتصادي إيجابي يجب الذهاب للدراسة التفصيلية، والدراسة التمهيدية لا يعتد بها.
 

وأوضح أن تقرير الدراسة لم يذهب للجنة المختصة في مجلس الوزراء وطالما أنه تم أخذ رأي قيادات القابضة والاعتماد عليهم لماذا تمت الدراسة أصلا، ولماذا تشكلت اللجنة،  لكن كان يجب عرض الدراسة على لجنة مجلس الوزراء.
 

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