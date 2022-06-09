أبو العينين ينعي السفير إيهاب سرور: فقدنا قيمة وقدوة ونموذجاً للإخلاص في العمل الدبلوماسي

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى السفير/ إيهاب سرور – مساعد وزير الخارجية الأسبق، ونائب رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي – الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة مشرفة وحافلة في العمل الدبلوماسي.

أبو العينين ينعي السفير إيهاب سرور

وقال أبو العينين في برقية عزاء عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "رحم الله الأخ والصديق السفير / إيهاب سرور – فقدنا قيمة وقدوة ونموذجاً للإخلاص في العمل الدبلوماسي .. فكان الراحل طوال مسيرة عمله خير سفير لمصر في روسيا وعددًا من الدول الخارجية مشرفًا وعاشقًا لوطنه .. كما ترك بصمة ودورًا بارزًا خلال توليه مسؤولية نائب رئيس مجلس الأعمال المصري – الأوروبي ومثلت إسهاماته ورؤيته وجهده المخلص إثراء للعمل بالمجلس على مدي أكثر من 20 عامًا".

وتابع وكيل مجلس النواب: "خالص التعازي وصادق المواساة لعائلته الكريمة ولأسرة الخارجية المصرية - سائلين المولي عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان". وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .