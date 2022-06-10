عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. فوائد أوراق المانجو وطريقة عمل الكبدة المشوية وأسباب وأعراض القرح الوريدية

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي: 

 

بدون مجهود.. طريقة عمل الكبدة المشوية 

 

الكبدة من الأكلات السهلة والبسيطة  التي لاتحتاج إلي مجهود في تقديمها ونقدم لكي اليوم طريقة عمل الكبدة المشوية

أولًا المكونات

كبدة شرائح
خل
عصير ليمون
كزبرة جافة
كمون
ملح
ثوم مفروم

طريقة عمل الكبدة المشوية
ثانيًا طريقة تحضير الكبدة المشوية

1-احضرى وعاء عميق وضعى فيه الثوم المفروم والخل وقليل من عصير الليمون والملح والكزبرة الجافة، وقليل من الكمون وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا.

2-ضعى شرائح الكبدة فى الخليط واتركيها لمدة ساعة فى الثلاجة.

 

 

تسبب الألم والحكة والتورم.. أسباب وأعراض القرح الوريدية في الساقين 

 

القرح الوريدية هي تقرحات جلدية مفتوحة، يمكن أن تؤثر على أي منطقة من الجلد، لكنها تحدث غالبا في الساقين وتكون ناتجة عن مشاكل في تدفق الدم واختلال الدورة الدموية في أوردة الساق.


وقال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن القرح تعتبر جِراح مزمنة تسبب الألم والحكة والتورم في الساق المصابة، هذا إلى جانب تغير لون الجلد أو التصلب حول منطقة القرحة، وعادة عندما يصاب الإنسان بجرح أو خدش، تبدأ عملية شفاء الجسم بالعمل لإغلاق الجرح ومع مرور الوقت يلتئم الجرح، لكن القرح الوريدية قد لا تلتئم بتلك التلقائية. 

 

تعالج مرض السكري.. أوراق المانجو قادرة على تخليق الأنسولين وتوزيع الجلوكوز

لقد اجتاح مرض السكري ملايين الأشخاص. إن عيش حياة بسيطة مع مرض السكري لا يقل عن التحدي. 

في الوقت نفسه ، من المهم أيضًا فهم النظام الغذائي لمرضى السكري.

 ومع ذلك ، يتم التركيز على استهلاك تلك المواد الغذائية التي تساعد في خفض مستوى السكر في الدم في الجسم. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

رفض طلب الخطيب .. شوبير يكشف عن تطور خطير بين موسيماني والأهلي

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

الصفر الشريف .. تعليق ساخر من المستكاوي بعد فوز إثيوبيا على مصر

اتحاد الكرة يقترب من إقالة إيهاب جلال

لحظة احتراق أتوبيس نقل عام بالكامل في المقطم بسبب الحر الشديد|فيديو

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

ترشيحاتنا

مدرب الأهلي السابق: قد أعود إلى مصر قريباً وشرف لي تدريب الزمالك..فيديو

دعاء قبل فجر الجمعة .. 10 كلمات لا ترد في هذه الدقائق

لمحبي الهاتشباك ..أحدث اسعار سوزوكي سيلاريو موديل 2022 بالسوق المصري

إيهاب الكومي: تعاقدنا مع إيهاب جلال بسبب الديون ولدينا خطة للإصلاح.. فيديو

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف خالية بوزارة التعليم العالي.. الشروط والأوراق المطلوبة

أبرزها الاهتمام.. نصائح متوارثة تدمر العلاقة بين الزوج والزوجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معقول أكلنا كل دة؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية في الإسكندرية ..صور

صحتها زي الفل.. معمرة إيطالية تحصل على رخصة قيادة بعد وصولها 100 عام

فيديو

زودلي المصروف يا بابي.. فتاة تستفز رواد السوشيال ميديا.. ما قصتها؟

نوبور شارما .. مسؤولة هندية أغضبت مسلمي العالم بعد إساءتها للنبي محمد "فيديوجراف"

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج السرطان الجديد في أمريكا "فيديوجراف"

تغيير 45 حفاضة في اليوم.. سيدة تنجنب 9 توائم دفعة واحدة .. ما قصتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ