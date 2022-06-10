نشرة المرأة والصحة.. فوائد أوراق المانجو وطريقة عمل الكبدة المشوية وأسباب وأعراض القرح الوريدية

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

الكبدة من الأكلات السهلة والبسيطة التي لاتحتاج إلي مجهود في تقديمها ونقدم لكي اليوم طريقة عمل الكبدة المشوية

أولًا المكونات

كبدة شرائح

خل

عصير ليمون

كزبرة جافة

كمون

ملح

ثوم مفروم

طريقة عمل الكبدة المشوية

ثانيًا طريقة تحضير الكبدة المشوية

1-احضرى وعاء عميق وضعى فيه الثوم المفروم والخل وقليل من عصير الليمون والملح والكزبرة الجافة، وقليل من الكمون وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا.

2-ضعى شرائح الكبدة فى الخليط واتركيها لمدة ساعة فى الثلاجة.

القرح الوريدية هي تقرحات جلدية مفتوحة، يمكن أن تؤثر على أي منطقة من الجلد، لكنها تحدث غالبا في الساقين وتكون ناتجة عن مشاكل في تدفق الدم واختلال الدورة الدموية في أوردة الساق.



وقال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن القرح تعتبر جِراح مزمنة تسبب الألم والحكة والتورم في الساق المصابة، هذا إلى جانب تغير لون الجلد أو التصلب حول منطقة القرحة، وعادة عندما يصاب الإنسان بجرح أو خدش، تبدأ عملية شفاء الجسم بالعمل لإغلاق الجرح ومع مرور الوقت يلتئم الجرح، لكن القرح الوريدية قد لا تلتئم بتلك التلقائية.

لقد اجتاح مرض السكري ملايين الأشخاص. إن عيش حياة بسيطة مع مرض السكري لا يقل عن التحدي.

في الوقت نفسه ، من المهم أيضًا فهم النظام الغذائي لمرضى السكري.

ومع ذلك ، يتم التركيز على استهلاك تلك المواد الغذائية التي تساعد في خفض مستوى السكر في الدم في الجسم.