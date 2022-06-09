محافظ السويس يكرم عددا من الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى العام

التقى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم قيادات وأطباء مديرية الصحة بالسويس بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس.



وفى اللقاء قدم المحافظ الشكر والتقدير لقيادات مديرية الصحة والأطباء وطاقم التمريض على كل ما يبذلوه من جهد كبير لتقديم خدمات طبية متميزة للمرضى فى مستشفيات السويس.



أكد محافظ السويس أهمية المتابعة المستمرة للقطاع الصحي والخدمات التي تقدم بالمستشفيات العامة، مشيرا إلى أنه تم التدعيم بعدد من أجهزة التنفس وعدد من الأسرة لزيادة القدرة الاستيعابية بغرف العناية المركزة، كذلك الدعم أثناء جائحة فيروس كورونا وإنشاء وحدة القسطرة بالمستشفى العام وغيرها من الأجهزة لخدمة المرضي وتوفير مشقة السفر إلي المستشفيات الكبري بالمحافظات الأخري.



وخلال اللقاء كرم المحافظ فريق عمل قسم القسطرة التداخلية بمنحهم شهادة تقدير وميدالية محافظة السويس لجهودهم خلال الفترة السابقة وتقديم خدمات طبية وعمليات جراحية لأكثر من 800 مريض أغلبهم حالات طارئة للمرضي من السويس ومن المحافظات الأخرى وهم دكتور محمد عزمى وكيل مستشفى السويس العام والدكتور أحمد شبل استشارى قسطرة القلب والدكتور محمد سليمان استشارى القسطرة القلبية والدكتور سيد حسين المدير الإداري للقسطرة ،وتم تكريم نعمة محمد عبد اللطيف وأمانى رمضان عطية و فتحية على بتمريض العناية المركزة بمستشفى السويس العام أعضاء تمريض العناية المركزة وأحمد بديع عراقى فني الاشعة والقسطرة القلبية.



وقدم الحفناوي الشكر للمحافظ على الدعم المستمر للارتقاء بالخدمات الطبية والمنظومة الصحية لتقديم خدمة متميزة فى جميع التخصصات . كذلك دعم اقسام ( الرمد – العظام – الأنف و الأذن و الحنجرة – المخ و الأعصاب ) لخدمة المرضي.